Bengalesi contro la riforma studentesca, anche a Marsala la protesta. VIDEO

Il governo del Bangladesh sta vivendo il cosiddetto “Bangla Blockade”, ovvero una serie di forti proteste promosse dagli studenti contro una riforma che ripristinerebbe corsie preferenziali nell’impiego nella Pubblica Amministrazione, col 3% dei posti di lavoro assegnati ai figli dei veterani della guerra d’indipendenza del 1971: un provvedimento percepito in favore dei sostenitori del partito che guida in questo momento il Paese asiatico. Il 17 luglio scorso ci sono stati circa 7 morti: Amnesty International aveva potuto verificare le conseguenze dell’uso della forza letale contro gli studenti dell’Università di Dacca da parte delle forze di sicurezza e del Bangladesh Chatra League, una milizia civile progovernativa. Trentadue morti in un solo giorno, invece, il 18 luglio. In totale oltre 170 morti.

Anche a Marsala la popolazione bengalese ha manifestato pacificamente ieri pomeriggio, guidando un corteo a sostegno delle proteste studentesche, che da Porta Mazara è arrivato fino a Piazza Loggia. I manifestanti sono vicini ai loro figli, fratelli, amici, chiedendo anche da un paese molto lontano come l’Italia, di annullare la riforma che privilegia alcuni studenti anzichè altri.