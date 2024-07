Inaugurato a Marsala ‘Il mare colore dei libri’, emozioni nel ricordo di Nino Culicchia

E’ iniziata ufficialmente la quarta edizione de ‘Il mare colore dei libri’, il festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l’importanza della lettura. A Marsala, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, al Complesso Monumentale di San Pietro, in via Ludovico Anselmi Correale n. 12,tante presentazioni, iniziative, arte, stand dove trovare i migliori cataloghi delle case editrici; spazio anche ai laboratori per i più piccoli nella vicina ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna. Il Festival anche oggi aprirà le porte alle ore 17.30; ogni giorno fino al 28 luglio le iniziative culturali prenderanno il via alle 18 e si protrarranno fino alle 24. Ogni ora sono previsti 4 incontri in contemporanea in quattro diversi punti del Complesso San Pietro; negli stand espositivi si potranno trovare (ed acquistare) i cataloghi di diversi marchi editoriali.

Ieri, tra i tanti incontri letterari, un momento commovente dedicato a Nino Culicchia nel ventennale della morte. Presenti i colleghi che con lui e grazie a lui hanno fatto crescere l’ufficio stampa del Comune di Marsala: Nino Guercio, Alessandro Tarantino e Giancarlo Marino. “Nino Culicchia è stato pioniere degli uffici stampa comunali, si è battuto per farli istituire nel 1994 con la volontà anche dell’allora sindaco Enzo Genna. Già a quei tempi ci occupavamo non solo di comunicazione istituzionale, ma anche di turismo, lanciando la città ‘a vocazione turistica’, valorizzandola in tutti gli aspetti, nel vino, nelle campagne, nella civiltà contadina a cui Nino era legato“. Assieme alla moglie e alla figlia, a ‘Il mare colore dei libri’ è stata l’occasione per annunciare un’imminente pubblicazione dedicata al compianto giornalista morto il 21 settembre 2004, mentre si trovava in Romania. “Partecipò ad una missione umanitaria – racconta ancora Tarantino -, credeva nel progetto di fare una casa dei poveri e andò sul posto a fare accoglienza agli orfani. La morte lo colse nel suo più importante momento umanitario”. Nino Culicchia – che si distinse anche per aver dato impulso agli uffici relazioni col pubblico e alla creazione della guida Strada del Vino – credeva molto nelle nuove realtà editoriali. A lui è dedicata la sala stampa del Palazzo Comunale.

Alla quarta edizione del festival hanno scelto di prendere parte alcune delle più interessanti realtà editoriali indipendenti nazionali: Multiverso Edizioni, Editrice Antroposofica, Tipheret Editore, Bonfirraro Editore, PAV Edizioni, Sellerio, Marotta&Cafiero editori, Navarra Editore, Il Circoletto.

Il Festival è promosso da Navarra Editore – presente con tutti i suoi autori – con il patrocinio del Comune di Marsala. La direzione artistica è curata da Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio. L’ingresso agli eventi è gratuito.

IL PROGRAMMA – SABATO 27 LUGLIO 2024

Ore 18 – Palco Centrale: “Scene di caccia” di Gianfranco BuffaPublinews – Dialoga con l’autore Gaspare De Blasi

Ore 18 – Sala Conferenze: La vocazione di perdersi un film di Francesco Clerici e Mattia Colombo prodotto da Spazio b**k a cura de Il circoletto

Ore 18 – Cortile interno: “Il sicario e Shakespeare” di Vito Lo Scrudato

Navarra Editore – Conversano con l’autore Maria Luisa Asaro e Virginia Asaro

Ore 19 – Palco Centrale: “Domani c’è scuola” di Antonella Di Bartolo Mondadori – Conversano con l’autrice Antonella Milazzo e Fiorella Florio. In collaborazione con l’associazione Il rumore delle idee

Ore 19 – Sala Conferenze: “Trame tradite”di Bia Cusumano Navarra Editore – Conversano con l’autrice Antonella Marascia e Sara Parrinello

Ore 19 – Cortile interno: “Le stanze dimenticate”di Francesca Letizia Piccione Ed. CTL – Dialoga con l’autrice Giovannella Licari

Ore 19 – Aula Multimediale: “Pietro Belvedere, il discorso del sindaco” di Antonio Belvedere Quaderni bagheresi Autoproduzioni – Conversano con l’autore Antonella Ingianni, Bruna Scimonelli, Maurizio Padovano

Ore 20 – Palco Centrale: “Controvento. Racconti di frontiera” di Attilio Bolzoni Zolfo – Dialoga con l’autore Vincenzo Figlioli

Ore 20 – Sala Conferenze: “Chi ama il ballo ama la vita” di Serena Lo PilatoPAV Edizioni – Dialoga con l’autrice Alessia Cannizzaro

Ore 20 – Cortile interno: “Romanzo tascio-erotico siciliano” di Giankarim De CaroNavarra Editore – Dialoga con l’autore Rossella Marino

Ore 20 – Aula Multimediale: “Amunì” di Alessia D’Anniballe Bonfirraro

– Dialoga con l’autrice Giusy Curcio. Sarà presente l’editore Salvo Bonfirraro

Ore 21 – Palco Centrale: “Stivali di velluto” di Giuseppina Torregrossa Rizzoli – Dialoga con l’autrice Vita D’Amico.

Ore 21 – Sala Conferenze: “Desiata” di Antonella Marascia Multiverso edizioni – Dialoga con l’autrice Marco Tumbiolo Con la partecipazione di Pan Peter

Ore 21 – Cortile interno: “Oltre il buio” di Angela Smorto Rossini Editore

– Conversano con l’autrice mons. Domenico Mogavero e Gabriella Signorello

Ore 21 – Aula Multimediale: “La Baronessa di Carini” di Antonio Licari

Ed. Stylit – Dialoga con l’autore Ornella Isaia

Ore 22 – Palco Centrale: incontro musicale con Roberta Genna

PROGRAMMA – AREA KIDS | EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO)

Ore 18 – Proiezione film “La vocazione di perdersi” di Francesco Clerici e Mattia Colombo: a cura di Circoletto libreria e officina creativa.L’evento si svolgerà al Complesso Monumentale San Pietro. Per info e prenotazioni: numero 333.77003375

8:30 Campane tibetane Laboratorio con oli essenziali e campane tibetane per bambini 6/10anni: a cura di Accanto a donne e bambini. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3498637998

19:30 Letture a cura delle volontarie Nati per Leggere

Ore 20.30 Vivere a colori: Laboratorio a cura di Troviamoci in campo. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3287163801

Ore 20.30 Ogni vita merita un libro: Incontro a cura di For You for All, officine inclusive

Ore 21.30 La Felicità in barattolo: Club Mini Lettori in collaborazione con libreria Mondadori. Per informazioni e prenotazioni contattare tramite whatsapp il 3283768676