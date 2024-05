Un serio incidente si è verificato Marsala, sulla via Trapani, all’altezza dell’hotel Sea water, dove la carreggiata inizia a restringere. La strada risulta bloccata, il traffico deviato per due vetture che si sono scontrate, di cui una panda distrutta. Sul posto la Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone dall’abitacolo. Non si conoscono al momento le condizioni di salute di chi era alla guida. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.