A Marsala è record per ‘zia Licia’ Ricciardi che spegne 107 candeline

La città di Marsala festeggia la nonnina più longeva della sua città: Licia Ricciardi, moglie di Rosario Pazzano, già sindaco di Marsala, ha compiuto 107 anni, circondata da figli, nipoti e pronipoti che hanno festeggiato questo nuovo traguardo. La “zia Licia”, così come la chiamavano i suoi alunni, è stata insegnante di educazione fisica nei licei scientifico e classico, accompagnando intere generazioni che ancora la ricordano con affetto per il suo essere “amica e consigliera” dei problemi dei giovani che in lei avevano un sincero e affettuoso punto di riferimento.