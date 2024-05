Segnali di pace tra il Mac e il Comune di Marsala

Dopo il duro “botta e risposta” di qualche settimana fa, sembra stia tornando sereno tra il Movimento Artistico Marsalese e l’Amministrazione Grillo. Il riavvicinamento tra il collettivo culturale e la Giunta emerge da una nota, a firma del presidente Salvatore Sinatra.

“Il MAC – si legge nella nota – apprezza e ringrazia l’amministrazione comunale per avere accolto la

richiesta di gratuito patrocinio per l’utilizzo del Teatro Comunale E. Sollima dei giorni 7 e 8 maggio, per la rappresentazione dello spettacolo “Aspettando Cyrano” della nostra Alessia Angileri con la regia di Giacomo Frazzitta e della stessa Alessia Angileri. Dopo le polemiche delle scorse settimane un segnale positivo di apertura che, ci auguriamo, porterà all’individuazione delle soluzioni perchè il Comune, anche per l’estate 2024 possa contribuire alla realizzazione della rassegna ‘A Scurata, che ci vantiamo di definire fiore all’occhiello delle attività culturali che si svolgono nella nostra città. Un particolare ringraziamento all’Assessore Salvatore Agate che si è prodigato perchè il MAC e l’Amministrazione Comunale tornino a lavorare proficuamente assieme come in passato“.