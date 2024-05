Marsala ricorda gli “Angeli dello Stagnone”. Celebrazione alla Lega Navale per il 60° anniversario del tragico evento

Marsala ricorda il 60° anniversario del dramma degli “Angeli dello Stagnone”. Oggi, 1° maggio, verrà celebrata alla Lega Navale di Marsala la Giornata Marsalese della Memoria, nel ricordo delle vittime di una delle pagine più tristi della storia lilibetana recente.

A partire dalle 10.30 si terrà una celebrazione eucaristica in suffragio degli Angeli dello Stagnone, presieduta da don Giovanni D’Andrea, ispettore regionale dei Salesiani.

Nel corso dell’iniziativa interverranno il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, l’ingegnere Giovanni Costanza, presidente nazionale degli ex Allievi di San Giovanni Bosco, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, il direttore della Casa Divina Provvidenza di Marsala, don Luigi Calapaj e l’avvocato Diego Maggio, presidente degli ex Allievi di Don Bosco di Marsala. E’ prevista anche la testimonianza di uno dei familiari delle vittime di quella tragica giornata.

Seguirà un momento di preghiera nel piazzale Vittime del 1° Maggio sul lungomare dello Stagnone all’altezza di Punta Palermo.

Il 1° maggio del 1964 16 ragazzi e un giovane chierico annegarono nel corso di una gita in barca organizzata dai Salesiani di Marsala. Si tratta di Michele Borrello, Vincenzo Capizzi, Giovanni Caravello, Renato Consoli, Camillo Lo Presti, Paolo Lo Presti, Salvatore Madelio, Antonino Messina, Rosario Mugavero, Carmelo Orlando, Domenico Papaleo, Francesco Ruffino, Antonino Ruggirello, Domenico Tirrito, Giovanni Tirrito, Michelangelo Turrisi e il chierico don Vincenzo Sagona. La vicenda destò grande commozione nella comunità marsalese.

Lo scorso 27 marzo, su iniziativa dell’Unione Ex Allievi della Casa Salesiana di Marsala, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato un atto di indirizzo per invitare l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo “a patrocinare ufficialmente la prossima celebrazione dei 60 anni dal luttuoso episodio e a inserire stabilmente nel DUP 2004/26 la data del 1° maggio quale “Giornata marsalese della memoria” al fine di assicurarne imperituro ricordo a tutte le successive generazioni e affinché se ne tragga motivo per istituire migliori condizioni di sicurezza per i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione scolastica”.

La cerimonia del 60° anniversario del dramma degli Angeli dello Stagnone è patrocinata dall’amministrazione comunale di Marsala.