A Trapani sbarca il Green Valley Pop Fest, tanti nomi della musica italiana sul palco

Dopo le due edizioni tenutesi a Sciacca, il “Green Valley Pop Fest“, l’evento realizzato in collaborazione con Radio 105 che promuove la cultura del rispetto dell’Ambiente attraverso il linguaggio della Musica, arriva a Trapani domenica 4 agosto. La piazza Vittorio Emanuele si trasformerà nella “Green Arena” pronta per ospitare la carovana di musica e allegria con un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con uno sponsor. Tre le aree per il pubblico: il parterre per tutti, il pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il ticketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva e il backstage privé per vedere il dietro le quinte.

Sono attesi grandi nomi della musica italiana. La line up verrà annunciata man mano. Gli artisti che parteciperanno a questa edizione saranno annunciati nei prossimi giorni. Nelle precedenti edizioni si sono esibiti cantanti come Angelina Mango, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Fedez, Fred De Palma, Irama, Rhove, Rose Villain e Villabanks. Nell’edizione 2022 l’evento ha registrato 8.000 presenze e nel 2023 12.000. Il Festival collabora, inoltre, con realtà come Fondazione Alberitalia, Marevivo, WWF, e PlasticFree. La manifestazione è organizzata da Record, Futuris, Infinity Management, Word Music e Zero091 con il patrocinio di Regione Siciliana, Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e Comune di Trapani.

Già attivi i biglietti: https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-Trapani-Green-Arena-Trapani-04-08-2024