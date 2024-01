Ciclabile a Marsala, ecco le regole da seguire. C’è l’ordinanza

Arriva un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala volto a tutelare l’incolumità degli utenti della strada e in particolare dei velocipedi (sia bici o monopattini elettrici o meno) che andranno a sfruttare – e che già attraversano – le corsie ciclabili.

L’ordinanza (la n. 17), detta le regole comportamentali per tutti i mezzi a motore, elettrici e non. Fermo restando che occorre sempre prestare massima attenzione con qualunque mezzo, l’ordinanza focalizza in particolare i tratti di transito promiscuo e quelli in prossimità di incroci, anche semaforici.

Prima essenziale regola: nelle aree in cui ha sede la ciclabile urbana è imposto il limite massimo di velocità 30 KM orari e il divieto di sorpasso. L’ordinanza però, è formata da 14 pagine di precisazioni e già immaginiamo che, se dovesse esserci un sinistro, sarà non facile interpretare le regole.

Ad esempio in via Cesare Battisti-H. Frost, c’è una cosiddetta “Casa Avanzata”, ovvero uno spazio che permetterà alle bici di sostare 3 metri avanti ai mezzi che attendono al semaforo così da potersi immettere con più sicurezza allo scoccare del verde. I mezzi meccanici che occupano tale “casa avanzata” sono oggetto di infrazione. Sulla ex via delle Egadi e in altre zone dove la corsia è tratteggiata come nella curva di Capo Boeo, questa potrà essere sfruttata da tutti i mezzi ma i velocipedi hanno la precedenza.

Nell’intersezione tra la via Frost e via C. Falco così come dal Lungomare nella svolta verso Viale Isonzo, c’è un obbligo di attraversare la carreggiata col proprio mezzo elettrico a mano. Poi hanno sempre la precedenza. Tra le vie Sibilla e Garraffa, le aree ciclabili sono altrettanto promiscue per consentire l’uscita dagli stalli di sosta laterali. Tali regole valgono in linea generale anche per la parte di ciclabile nella Piazza Piemonte e Lombardo e nell’intersezione con la via dello Sbarco (attraversamento portando a mano il due ruote non a motore).

Nella via Noto ad incrocio con la via M. Gandolfo c’è un segnale di Stop a tutti, sia auto che bici, stessa cosa vale tra la Piazza F. Pizzo e la stessa via Gandolfo. Si raccomanda a chi si immette su strada, di guardare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale.