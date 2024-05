All’Itet “Garibaldi” di Marsala si parla di Europa e di Intelligenza Artificiale

Nell’ambito del progetto “We vote for change” promosso dal Parlamento Europeo con il supporto del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, Ufficio di rete territoriale della Commissione Europea – DG COMM, gli studenti dell’Itet di Marsala “G. Garibaldi”, hanno avuto modo di riflettere insieme sullo stato dell’arte dell’IA, acquisendo consapevolezza su un tema di strettissima attualità, su cui vi è però ancora tanta disinformazione. Dopo l’introduzione della dirigente Loana Giacalone, il professor Gaetano Anastasi ha spiegato le implicazioni che nascono dall’uso dell’intelligenza artificiale generativa in tutti gli ambiti di importanza strategica. In un periodo storico in cui la tecnologia evolve rapidamente, è essenziale comprendere come l’IA possa arricchire l’esperienza educativa, senza ledere l’integrità e la coerenza di ciò che viene insegnato. L’IA non è qualcosa di astratto e tante sono le riflessioni di carattere etico e di gestione attorno a questo incredibile strumento. Da una parte, infatti, gli studenti avranno sempre più la necessità di acquisire competenze sul funzionamento dell’Intelligenza Artificiale per poterla utilizzare a proprio vantaggio, dall’altra dovranno però saperne distinguere eventuali usi impropri.

La Dottoressa Marta Ferrantelli, responsabile Europe Direct Trapani Sicilia, ha quindi illustrato le novità introdotte dal Regolamento approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo di quest’anno. L’U.E.è la prima Istituzione al mondo a regolamentare la rivoluzione dirompente dell’intelligenza artificiale, diventando apripista e pioniera nella tecnologia che oggi promette di cambiare, per sempre, la vita di tutti noi. Nella seconda parte della mattinata, gli studenti si sono trasformati in programmatori e progettisti, dando vita ad un hackaton sulle applicazioni dell’IA a scuola. La sfida tra studenti è, infatti, un’utile opportunità per una scuola che, come l’ITET, voglia aprirsi sempre più alle STEAM ed ai percorsi di trasformazione digitale.

Divisi in quattro squadre guidate dai docenti coach Antonietta Bonafede, Nino Isaia e Gaetano Anastasi, i ragazzi hanno assunto le sembianze di veri team informatici professionali, coesi e tesi a trovare la soluzione migliore, mettendo in piedi progetti completi. Quindi, con efficaci pitch illustrati da power point, hanno esposto i loro progetti ai compagni e alla giuria, dimostrando impegno, creatività e una sana competizione che li ha spinti a dare il meglio di sé. La giuria, composta dalla Dirigente Loana Giacalone, dalla dottoressa Marta Ferrantelli e dalla professoressa Antonella Milazzo (docente tutor del progetto PCTO “Lezioni d’Europa”), seguendo gli items prestabiliti, ha quindi premiato il progetto elaborato dal team della classe 4 C SIA “Voice assistant for school”.

A conclusione dell’intensa giornata, la dottoressa Marta Ferrantelli ha consegnato alla dirigente Loana Giacalone l’attestato di merito quale Istituto scolastico che si è distinto per avere sostenuto le iniziative di comunicazione europea del centro Europe Direct Trapani Sicilia, dimostrando una significativa sensibilità e attenzione alle tematiche europee. Una bandiera europea è stata, altresì, consegnata alla professoressa Antonella Milazzo, referente del progetto “Lezioni d’Europa” per avere lavorato con grande spirito di abnegazione nel realizzare iniziative volte a valorizzare i temi europei ed il ruolo assegnato alla cittadinanza attiva dei giovani.