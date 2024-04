Europee, la campagna elettorale di Sud Chiama Nord arriva in tre città trapanesi

Giornata ricca di appuntamenti quella di domani, martedì 23 aprile, che vedrà il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà impegnato tra la provincia palermitana e quella trapanese.

Si comincia alle 9,30 al Mercato del Capo di Palermo per proseguire alle 11 con la visita all’azienda Ciaramitaro e alle 12,30 al Conca d’oro viaggi museo siciliano.

Alle 18 invece De Luca sarà a Castelvetrano al comitato elettorale del candidato sindaco Salvatore Ficili in via Palestro 4.

Alle 19,15 tappa a Marsala al circolo del Risveglio, in contrada Terrenove Bambina.

Infine alle 20,30 comizio a Mazara del Vallo in piazza Mokarta. Qui interverranno, oltre a Cateno De Luca, Antonio Parrinello e Giulia Ferro, candidati alle elezioni europee nella lista Libertà.