Elezioni Europee per la Lega di Salvini con lo slogan “Più Italia, meno Europa”

Le idee bizzarre in campo politico (e anche di Governo), non gli mancano. Ed infatti ecco l’ennesima iniziativa bizzarra se vogliamo, del vice presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini che, in vista delle Elezioni Europee, si presenta con un nuovo slogan, peraltro già sperimentato, in forma diversa, precedentemente.

E adesso anche in Provincia di Trapani arrivano i manifesti del leader della Lega che recitano “Più Italia, meno Europa” per… le elezioni europee. Sfida ai potenti vertici UE o boutade, fatto sta che quella della Lega in Sicilia viene definita dallo stesso partito “lista di alto livello, per competenza e valore politico”. A guidare la lista è la deputata uscente Annalisa Tardino a cui seguono Raffaele Stancanelli, candidatura sostenuta da Luca Sammartino ex assessore e vice presidente della Regione siciliana – sospeso dai pubblici uffici per la vicenda del voto di scambio in un comune etneo -, Mimmo Turano, attuale assessore regionale all’Istruzione, il senatore Nino Germanà, Francesca Reitano, ex assessore ad Acquedolci e Ester Bonafede in quota Udc.