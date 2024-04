Il Rotary Marsala dona libri al V Circolo Strasatti che punta sulla Biblioteca

Accogliendo l’invito della dirigente scolastica Vita D’Amico, la famiglia rotariana di Marsala si è impegnata a raccogliere libri di narrativa per ragazzi ed adulti allo scopo di arricchire la biblioteca del V Circolo “F. De Vita” di Strasatti per farla diventare non solo una biblioteca scolastica, ma anche un centro di aggregazione culturale per il quartiere.

Sabato si è svolta la cerimonia di consegna dei libri raccolti da parte dei tre Club service, alla presenza del dirigente dei Servizi Amministrativi del Circolo, Antonino De Pasquale, e della Dirigente che ha ringraziato tutti i soci per l’impegno ed ha spiegato la volontà di inserire la biblioteca del V Circolo nel Servizio Bibliotecario Nazionale. La Presidente del Rotary Club Marsala Francoise Bouix ha sottolineato il fatto che “…l’attività rientra nell’impegno del Club nel progetto “Marsala, Città che Legge” e nell’impegno del Rotary International nella sua quinta area di intervento: alfabetizzazione e educazione di base”. Presenti anche i giovani del Rotaract.