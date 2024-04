Marsala: strage di pecore e agnelli in contrada Cardilla

Un’autentica strage di ovini si è consumata nei giorni scorsi nella periferia di Marsala. Ben 77 sono le carcasse rinvenute all’interno di un recinto, dietro la scuola elementare di contrada Cardilla.

In particolare, il personale del servizio veterinario dell’Asp di Trapani, – giunto sul posto in seguito a una segnalazione della Polizia Municipale di Marsala – ha trovato 42 pecore e 35 agnelli (di 5-6 mesi), che presentavano sul corpo i segni di morsi di cane. All’interno dell’ovile è stata registrata la presenza di cinque cani che, verosimilmente, hanno scatenato la loro furia contro i citati ovini. Per i cani, in considerazione della loro aggressività, è stato richiesto l’intervento degli operatori del Canile Municipale.

In seguito al sopralluogo, effettuato alla presenza della titolare dell’allevamento e del detentore delle pecore e degli agnelli, è stata disposta un’ordinanza di rimozione e distruzione delle carcasse con carattere di necessitè e urgenza per motivi igienico-sanitari e per la salvaguardia della salute pubblica.