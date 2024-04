ROMA (ITALPRESS) – Amadeus lascia la Rai. “E’ con rammarico – si legge in una nota dell’azienda – che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese. Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovuta alla sua professionalità – tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali nella piena garanzia della massima libertà artistica”.

Adesso rimane da capire se Amadeus accetterà l’offerta, ricca a quanto pare, di Discovery che potrebbe volerlo non solo come conduttore sul Nove ma anche come direttore artistico dell’intrattenimento del canale.



-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).