L’Under 17 del Marsala Futsal stacca il pass per le Final Four 

Grande soddisfazione per il settore giovanile Cantera Pianto Romano del Marsala Futsal 2012. I ragazzi dell’Under 17 staccano il pass per le Final Four, battendo il PGS Villaurea Pa Monreale Calcio a 5 per 1 a 0 nel ritorno dei quarti di finale. Al Palazzetto dello Sport, dopo il pareggio nell’andata, gli azzurrini di Mister Costigliola sono stati chiamati a fare l’impresa contro il Villaurea e ci sono riusciti, con un bel goal di Pietro D’Alessandro. La Final Four rappresenta l’ennesima dimostrazione di un progetto e di una pianificazione lungimirante della società presieduta da Paolo Tumbarello, grazie al direttore generale Bruno Pantaleo, che hanno sempre e realmente puntato sui giovani, impegnando risorse e mettendo sempre passione e sacrificio nel settore giovanile e nella Scuola Calcio Cantera Pianto Romano, la vera carta vincente anche per la prima squadra.

Foto di Francesco De Simone