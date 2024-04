Bica (FdI): “Sono necessari miglioramenti nel settore dialisi in Sicilia”

In Commissione Sanità, il deputato regionale Giuseppe Bica di Fratelli d’Italia, ha ascoltato le Associazioni dei centri privati di dialisi della regione Sicilia, insieme ai suoi colleghi deputati. Bica ha dichiarato: «Abbiamo ascoltato le loro proposte per migliorare il settore, con un focus sulla maggiore qualità del servizio, l’integrazione più stretta con la rete nefrologica pubblica e l’aumento degli standard di prestazione. Le problematiche legate alla dialisi nella nostra regione richiedono una soluzione tempestiva e mirata, a partire proprio dal sistema tariffario fermo al 2004 e non più adeguato ai tempi odierni. E’ necessario un intervento immediato per aumentare la dotazione relativa agli specialisti in Nefrologia, in accordo con il Ministero della Salute, per far fronte alle crescenti necessità sia nel settore convenzionato che pubblico».

«È fondamentale considerare l’importanza della formazione e della specializzazione del personale infermieristico. In questo ambito, sarebbe interessante sviluppare un percorso formativo specialistico in campo dialitico, in sinergia con il CEFPAS, proprio per gli infermieri», ha aggiunto. Una collaborazione stretta e efficace tra il settore privato e il sistema sanitario pubblico è fondamentale per garantire un’assistenza completa e integrata a tutti i cittadini della regione Sicilia.