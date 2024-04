Addio allo smart working, adesso il lavoro da casa solo con accordi individuali

Dall’1 aprile 2024 addio allo smart working per legge, il lavoro da casa sfruttato dalle aziende nel periodo di pandemia per far fronte all’emergenza Coronavirus. Già dall’inizio del mese verranno meno le procedure semplificate per il lavoro agile, ma rimarrà aperta l’opzione degli accordi individuali tra azienda e lavoratori. Fino al 31 marzo possono usufruire e richiedere lo smart working semplificato poteva essere richiesto da lavoratori dipendenti con figli under 14 in caso di assenza di un altro genitore non lavoratore e per i lavoratori fragili. Nella Pubblica Amministrazione, invece, il diritto allo smart working per legge a favore dei lavoratori fragili è stato attivo fino allo scorso 31 dicembre senza possibilità di proroga.

Dall’1 aprile, i lavoratori dipendenti del privato dovranno fare un accordo direttamente con il datore di lavoro, mentre nella PA si possono stipulare accordi individuali a tutela dei lavoratori fragili.