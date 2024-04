Lavori alla condotta idrica sulla SP 83, la situazione nel territorio trapanese

Proseguono i lavori per il ripristino della condotta sulla SP 83. Nonostante i soli arrivi del fornitore Siciliacque (30 lt/secondo) e dal pozzo Madonna (11 lt/ secondo) in questi due giorni, di servizio interrotto, il Comune di Trapani è riuscito ad accumulare un quantitativo sufficiente che permetterà nella giornata di oggi di erogare il servizio di distribuzione idrica per l’area del centro storico. Il tutto senza precludere eventuali disagi dovuti principalmente al turno saltato il giorno 4. Per la distribuzione prevista per domenica 7 aprile, per la zona Trapani nuova, si rimane in attesa degli sviluppi riguardanti la riparazione e della messa a regime della condotta di Bresciana. Seguono aggiornamenti.