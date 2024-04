Lavori alla condotta della SP Erice-Mazara, disagi nell’erogazione idrica

Domani, 4 aprile, inizieranno i lavori di ripristino della condotta idrica sulla strada provinciale trapanese Erice-Mazara che è stata oggetto di danneggiamenti. Verrà montato il tubo da 800 mm che permetterà alla condotta di fare confluire il regolare scorrimento in sicurezza. Il servizio, fino ad oggi, è stato garantito dal bypass che ha funzionato regolarmente ed assicurato la distribuzione dell’acqua in città. Sono previsti almeno 2 giorni di lavoro e per questo motivo il Comune del capoluogo sarà costretto ad interrompere l’erogazione dell’acqua per il 4 e il 5 aprile 2024. Si prevede di riaprire il servizio di distribuzione sabato 6 aprile.

Qualche disagio si potrebbe creare in quanto la condotta non sarà a pieno regime con i flussi provenienti dai pozzi di Bresciana. Il Comune trapanese invita quindi i cittadini a non sprecare l’acqua ed a contenere i consumi.