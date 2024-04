Marsala, nuovi lavori in via Falconara, il Comune: “Sono per il Gas e non prevedibili”

Il Comune di Marsala risponde alla stampa e ai cittadini-residenti che avevano manifestato malumori, che i lavori in corso nella via Falconara sono stati certificati come “… necessari e contingenti dall’azienda del Gas e quindi non prevedibili”. Sui requisiti, il Comando di Polizia Municipale e la Dirigenza del Settore Lavori Pubblici stanno valutando i presupposti d’urgenza e di indifferibilità. “Ci scusiamo – precisano gli amministratori – per eventuali disagi causati dalla ripetuta interferenza sulla stessa strada in un breve lasso di tempo, con conseguenze sulla viabilità e inconvenienti per i residenti”. I residenti infatti, avevano posto all’attenzione della nostra testata e dell’informazione locale, che proprio una ventina di giorni fa la strada era stata asfaltata dopo altri lavori e che 20 giorni dopo deve essere di nuovo scarificata.

“Al fine di prevenire tali situazioni da tempo – dice l’assessore Giacomo Tumbarello – l’Amministrazione comunale ha intensificato i controlli a campione sulla fondatezza delle autocertificazioni presentate dalle aziende coinvolte, attestanti il carattere d’urgenza dei lavori. Crediamo che questa azione di vigilanza contribuirà a una gestione più razionale delle attività sul territorio”. L’Amministrazione fa sapere di aver inflitto diverse sanzioni per lavori di scavo non autorizzati della sede stradale.