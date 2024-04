M5S di Trapani si rivolge al PD e alle consigliere Patti e Passalacqua: «È il momento di ritrovare l’unità di tutte le forze libere e democratiche e di voltare pagina»

“Cronaca di una crisi annunciata. Sintesi brutale di quanto accaduto al Consiglio comunale di Trapani durante la seduta di bilancio: il PD perde il suo gruppo consiliare, le consigliere Patti e Passalacqua lasciate sole dalla loro maggioranza. Tutto questo non ci sorprende. È l’evoluzione scontata di una alleanza, che nulla aveva a che vedere con la politica e che era, invece, la più becera bramosia di potere e di poltrone che ha iniziato a manifestare le sue più acute difficoltà già nel settembre 2023. Una vicenda di cui dovremo ancora vedere l’epilogo”. E’ quanto afferma Francesca Trapani coordinatrice gruppo territoriale Trapani del M5S.

“Il tentativo, giusto e che abbiamo condiviso, delle consigliere del PD Patti e Passalacqua, di presentare un sub emendamento per usare il denaro destinato agli aumenti delle indennità per servizi alla città è stato mortificato da una maggioranza senza coraggio, fatta di giovani politici più vecchi dei vecchi politici. È emerso ciò che da tempo è chiaro oramai a tutti; ora, forse, sarà chiaro alle consigliere del PD: isolate in una maggioranza per nulla democratica, a sostenere, sole, l’autorevolezza di una sigla di partito e il carico di responsabilità politica di rappresentare, davanti agli elettori e cittadini trapanesi, un sindaco e degli assessori che si aumentano le indennità in una situazione di totale stallo amministrativo della città.

. Questo è il momento di ritrovare l’unità di tutte le forze libere e democratiche di Trapani e di voltare pagina. È questo il coraggio che chiediamo alle consigliere Patti e Passalacqua, questo il coraggio che chiediamo ad un PD che afferma di riconoscersi nel programma di Tranchida ma che nella maggioranza che lo ha eletto non trova sostegno nel momento opportuno.”