Marsala – La Città che Vorrei: “Villa Cavallotti invasa dalle erbacce, urgente una pulizia”

“Vogliamo segnalare che la quasi totalità delle aiuole all’interno della Villa Cavallotti è invasa da erbacce, che coprono le specie vegetali presenti e che rappresentano un problema estetico e funzionale. Confidiamo in un pronto intervento di scerbatura e pulizia straordinaria, nella consapevolezza che la Villa Cavallotti rappresenta il “polmone verde” della nostra Città, uno spazio importante a disposizione dei cittadini e dei turisti, dove essi possano passeggiare e trascorrere qualche momento di benessere e relax a contatto con la natura, e dove i bambini possano giocare, magari grazie all’installazione di nuovi giochi”.

E’ il messaggio lanciato all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo, dal gruppo di lavoro “Marsala – La Città che vorrei” in merito alle condizioni di degrado in cui versa Villa Cavallotti. Specialmente adesso che è giunta la primavera e che si prevede un maggiore afflusso di turisti la Villa potrebbe aprire il suo cancello e mostrare la bellezza delle piante secolari, dei fiori e dei giochi per bambini – alcuni rotti – a tutti coloro che avranno occasione di visitarla. Una maggiore sicurezza del posto potrebbe essere garantita tramite sorveglianza anche video.