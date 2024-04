Campobello ricorda i tre concittadini morti nella battaglia di Capo Matapan

Il 30 marzo scorso, in occasione dell’83ᵒ anniversario della battaglia di Capo Matapan, in Grecia, in cui persero tragicamente la vita 3 giovani marò di Campobello di Mazara – Francesco Indelicato, Andrea Stallone e Angelo indelicato -, su iniziativa dell’associazione Lamba Doria di Siracusa, si è svolta una cerimonia commemorativa all’interno della piazzetta “Caduti dell’Incrociatore Zara”, così intitolata dalla nostra Amministrazione comunale, con delibera di Giunta 42/2020, proprio con l’obiettivo di ricordare e di onorare questi giovani, fedeli ai valori della nazione e che per amore di Patria dettero la vita, nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1941.