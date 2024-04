Castelvetrano 2024, Forza Italia e Mpa scelgono la candidatura a sindaco di Giovanni Lentini

Forza Italia e Movimento per l’Autonomia hanno ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Castelvetrano dell’avvocato Giovanni Lentini. “Pensiamo – si legge nella nota congiunta di FI e Mpa – che sia il candidato giusto alla carica di sindaco. Esperienza politica, conoscitore della macchina burocratica comunale, professionista stimato e competente: sono gli ingredienti che servono alla città di Castelvetrano per ripartire e realizzare un progetto politico amministrativo, all’interno della coalizione di centro destra di governo regionale e nazionale, in grado di assicurare sviluppo, prosperità e credibilità ad una comunità che deve lasciarsi definitivamente alle spalle momenti opachi e negativi, nel solco della più assoluta legalità. Condividiamo, trattandosi di elezioni comunali, il coinvolgimento, come attori protagonisti, delle forze produttive e delle liste civiche che vorranno sposare la proposta amministrative guidata dall’avvocato Giovanni Lentini”.

Alla luce di ciò sembra dunque tramontare l’ipotesi di una candidatura di Nicola Li Causi, che era stata ventilata con forza nelle scorse settimane. Lo stesso Li Causi ha recentemente annunciato la costituzione di un movimento civico, Forza Castelvetrano, che comunque parteciperà con una propria lista alla prossima tornata elettorale.

Le amministrative si terranno a Castelvetrano (così come a Mazara del Vallo, Salemi e Salaparuta) in concomitanza con l’election day delle Europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.