Pasqua calda e ventosa in Sicilia: massime intorno a 30° e ancora rischio incendi nelle province di Trapani, Palermo e Catania

Venti moderati dai quadranti orientali e temperature in ulteriore sensibile aumento. Si presenta così la giornata di Pasqua in Sicilia. Tendenzialmente coperto il cielo, ma la colonnina di mercurio resterà su valori superiori alla media, arrivando a sfiorare i 30° C. Permane anche un moderato rischio di incendi e ondate di calore nella zona nord dell’isola: nelle province di Trapani, Palermo e Messina la Protezione Civile Regionale ha previsto lo stato di preallerta arancione, come nelle giornate di venerdì e sabato, mentre nelle altre sei province siciliane la situazione è in via di normalizzazione. Molto mossi i mari.

Nel pomeriggio le raffiche di vento dovrebbero cominciare ad attenuarsi. La giornata di Pasquetta dovrebbe essere meno ventosa, ma comunque calda. Le previsioni parlano di un’inversione di tendenza a partire da martedì, quando le temperature dovrebbero tornare su valori in linea con le medie stagionali.

Decisamente diversa la situazione nelle regioni del Nord, dove per le giornate di Pasqua e Pasquetta permane l’allerta meteo per le precipitazioni, soprattutto in Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia.