Under 16 di Rugby: ottimo secondo posto per l’Unione d’Occidente

Si è chiusa questo week end la stagione ufficiale dell’Under 16 di Rugby che ha visto scendere in campo per l’intera stagione e sotto l’egida dell’ASD I Fenici di Marsala, una compagine formata dai giovani atleti lilybetani con i colleghi del Rugby Palermo e dell’ASD Elimi di Trapani. A Rende, in provincia di Cosenza, ha avuto la meglio la compagine napoletana dell’Amatori Napoli Afragola.

Il punteggio finale è stato 38-7. L’Unione d’Occidente, che ha riunito i rugbisti della parte Ovest della Sicilia, prima hanno conquistato un ottimo secondo posto nel torneo regionale, poi si sono guadagnati l’accesso alle semifinali interregionali sul campo neutro di Rende dove, appunto, l’Amatori ha avuto la meglio accedendo alla finale nazionale. Un ottimo lavoro di squadra quello dei coach di Marsala, Trapani e Palermo che hanno saputo costruire una rosa per presentarsi più forti e uniti al cospetto delle altre società italiane.