Marsala: guasto alla linea internet, salta la seduta del Consiglio comunale

Nella seduta del consiglio comunale di Marsala di lunedì 25 marzo si è verificato un fenomeno alquanto particolare. Dopo l’appello e l’inizio dei lavori mentre interveniva il consigliere Antonio Vinci, il sistema di collegamento internet, a quanto pare per un guasto ad un cavo, è saltato.

Il presidente si è visto costretto ad interrompere la seduta per cercare di intervenire per la riparazione e il ripristino della piena funzionalità. Alle 19,30 i tecnici chiamati con celerità, non erano ancora riusciti a venire a capo della situazione. A questo punto la seduta è stata aggiornata ad oggi, 26 marzo alle ore 16,30, sempre con il medesimo ordine del giorno.