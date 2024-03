Seconda edizione del Ciokowine Fest, ad Alcamo si celebra il cioccolato dal 5 al 7 aprile

Dal 5 al 7 aprile Alcamo ospita la seconda edizione del Ciokowine Fest, un’iniziativa di promozione turistica del territorio, ideata dall’associazione STS, che mette insieme Alcamo e Modica, che un tempo facevano parte della stessa contea e che oggi sono gemellate per le proprie eccellenze enogastronomiche, il vino ed il cioccolato.

“E’ un vero piacere ospitare, per il secondo anno consecutivo, il Ciokowine fest che rappresenta il punto d’incontro della cultura enogastronomica alcamese con quella modicana, proponendo una tre giorni dedicata al famoso vino della Città di Alcamo e allo squisito cioccolato modicano”, afferma il sindaco Domenico Surdi. E l’assessore alla cultura Donatella Bonanno aggiunge: “il festival di quest’anno, che presenteremo alla stampa il prossimo 5 aprile, venerdì, presso l’aula consiliare del nostro comune, prevede numerosi eventi enogastronomici e musicali, con un occhio particolare ai più piccoli, cui saranno dedicati momenti di intrattenimento e percorsi educativi”.

Alla presentazione della manifestazione saranno presenti, oltre i rappresentanti istituzionali dei due comuni, il nuovo partner della manifestazione, la CNA, insieme al Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP. La manifestazione prevede eventi enogastronomici e musicali, momenti di intrattenimento per i più piccoli, spettacoli itineranti ed artisti di strada, un village con prodotti artigianali siciliani; tutte le iniziative si svolgeranno all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti e del Wine bar Qubbì (Collegio dei Gesuiti) e in Piazza Ciullo. Nelle mattine saranno accolti gli alunni delle scuole primarie alcamesi e nel week-end le famiglie, con la Cioko-mascotte e le Cioko-lezioni golose e divertenti della Fabbrica del cioccolato, per proseguire nel pomeriggio con il Cioko-lab dedicato agli adulti.

È prevista animazione dal vivo con radio Ciokowinelive, la radio che racconterà l’evento. Tutti i pomeriggi il Wine bar Qubbì accoglierà i cioko-lovers e wine-lovers più curiosi con masterclass e cooking show, solo su prenotazione sul sito ciokowineofficial.it, dove verranno proposte ricette dolci e salate a base di cioccolato e in abbinamento con degustazioni guidate di vino… e non solo. Per il programma e le modalità di prenotazione consultare il link: https://www.ciokowineofficial.it/programma-eventi