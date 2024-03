Successi per gli studenti dell’Abele Damiani di Marsala ai campionati provinciali di Atletica

Venerdì 22 marzo si è svolta, presso il Campo sportivo scolastico ex CONI di Trapani, la fase provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera, in cui gli studenti dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala hanno ben figurato. L’Istituto “Abele Damiani”, infatti, ha vinto il primo posto del podio in entrambe le categorie previste (allievi e juniores).

Ottimi risultati anche nelle classifiche individuali, con quattro primi posti nella categoria allievi (Getto del Peso – Salto in Alto – 100mt – 100mt Ostacoli) e tre primi posti nella categoria Juniores (1000mt – 100mt – 110 mt ostacoli). Altri dieci alunni si sono classificati fra il secondo ed il terzo posto nelle diverse discipline. Ventinove gli studenti coinvolti nelle gare.