Verso le Europee: Antoci capolista M5S nel collegio Isole

Giuseppe Conte ha ufficializzato la candidatura di Giuseppe Antoci come capolista per il collegio Isole (Sicilia e Sardegna) nella lista del Movimento 5 Stelle. “Invito tutti i cittadini siciliani e sardi, la parte sana, a votare per lui”, esorta l’ex premier.

Ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è noto per essere l’autore del cosiddetto “Protocollo Antoci”, un strumento grazie a cui sono state colpite le famiglie mafiose per ciò che attiene le frodi sui fondi europei per l’agricoltura in mano alle mafie. Dal lavoro di Antoci è nata l’operazione “Nebrodi”, una delle più vaste operazioni antimafia mai eseguite in Italia e la prima in Europa sul versante dei fondi europei per l’agricoltura in mano alle mafie. Da quell’operazione nacque il maxiprocesso Nebrodi che, a ottobre 2022, ha prodotto pene per più di 600 anni di reclusione. Nel 2016 Antoci è sfuggito ad un agguato mafioso grazie all’intervento della sua scorta, i cui membri sono stati insigniti della Medaglia d’oro al valor civile. Da dieci anni sotto scorta è oggi sottoposto ad un altissimo regime di sicurezza, fra i più alti in Italia. Nel dicembre del 2022 un’indagine dei Carabinieri scoprí l’ordine dalle carceri, dal 41 bis, di uccidere Antoci e dunque di colpirlo ancora. Definito da Andrea Camilleri “un eroe dei nostri tempi”, è stato destinatario di un ‘motu proprio’ su iniziativa diretta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel 2017, lo chiamò al Quirinale e lo insignì dell’onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica italiana.

Gli altri candidati della lista pentastellata verranno scelti nei prossimi giorni, attraverso una votazione on line.

“Quella di Giuseppe Antoci – commenta il coordinatore regionale pentastellato Nuccio Di Paola – è una candidatura forte che, soprattutto, ci riempie di orgoglio. La sua personale storia, quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli, è la plastica testimonianza di una esemplare dirittura morale che non può che fare bene ad una politica sempre più malata, opaca e lontana dai cittadini, che non a caso disertano sempre più numerosi le urne”.

La candidatura di Giuseppe Antoci è ben accolta anche da Ignazio Corrao, eurodeputato alcamese, eletto nel 2014 e nel 2019 con il M5S e poi transitato da indipendente nel gruppo Greens/EFA. “Si tratta di una mossa azzeccata per il Movimento 5 Stelle e di un profilo di altissimo livello”, afferma Corrao, che poi aggiunge: “Con Antoci condivido un percorso decennale che ci ha condotto a lavorare fianco a fianco a livello europeo per mettere a conoscenza della Commissione Europea e agli altri Paesi di come mafia e organizzazioni criminali abbiano intascato i fondi europei per l’agricoltura. Auguro a Giuseppe un caloroso in bocca al lupo, è un uomo che ha messo a rischio la propria vita per una battaglia che ha colpito dritto al cuore gli interessi della criminalità organizzata”.