Maratonina del Vino, a Marsala vincono Casati e Licciardi

Sole e temperatura ideale a Marsala per la nona edizione della Maratonina Città del Vino, tappa del Grand Prix Sicilia di mezze maratone disputata nella città lilybetana, un appuntamento ormai classico per tutta l’atletica siciliana. Oltre 700 i partecipanti alla gara, allestita sul consueto percorso di 7 km prevalentemente posto sul lungomare dando sempre uno sguardo sulle Isole Egadi davvero sfolgoranti grazie al cielo terso. Condizioni climatiche che hanno favorito una grande velocità di base lungo il circuito, con vittoria finale per un corridore non siciliano.

Federico Casati è infatti lecchese di nascita e residente a Ginevra, in Svizzera, ma spesso viene a Marsala tanto è vero che era stato secondo lo scorso anno. Questa volta il portacolori della DK Runners Milano, in preparazione per la mezza maratona di Roma che si correrà in concomitanza con gli Europei di giugno, ha colto il risultato pieno, tagliando il traguardo in 1h11’09” con oltre due minuti di vantaggio su Pietro Dario Ferrante (Universitas Palermo) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h13’14”. Terza posizione per il maltese Joseph Borg in 1h14’33”, davanti a Pietro Palladino (Team Ingargiola/1h15’58”) e Federico Negrini (As Lanzada/1h16’06”.

Fra le donne vittoria di Claudia Licciardi (Atl. Bagheria) che in 1h26’13” ha ottenuto il miglior tempo sul percorso da quando è stato cambiato. Battuta la campionessa uscente Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) seconda in 1h27’25”, terza al suo primato personale Luana Russo (Sciacca Running) in 1h29’44”. Ancora una volta, al fianco della Pol.Marsala Doc si è schierata tutta la cittadinanza, a cominciare dal Comune con il Sindaco Massimo Grillo che ha dato il via ufficiale alla manifestazione. Il circuito siciliano chiude così la sua prima parte di stagione: si riprenderà il 6 ottobre con la prova in programma a Cefalù.