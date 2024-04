Pantelleria celebra il Primo Maggio, la Pasqua Ortodossa e Peppino Impastato

Il 1° maggio rappresenta un momento di rilevanza nel panorama civile, dedicato alla riflessione sui diritti e sulle conquiste dei lavoratori in tutto il mondo. È un’occasione per riconoscere il valore del lavoro dignitoso e per ribadire l’impegno verso la tutela dei diritti dei lavoratori, la promozione della giustizia sociale e la costruzione di comunità inclusive. Il sindaco Fabrizio D’Ancona dichiara: “Il Comune di Pantelleria si impegna costantemente a promuovere un ambiente lavorativo equo e a sostegno delle pari opportunità, in linea con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali e internazionali. In questa giornata, invitiamo la cittadinanza a riflettere sull’importanza del lavoro come fondamento della nostra società e a rinnovare l’impegno verso la creazione di condizioni lavorative dignitose per tutti i cittadini di Pantelleria“.

Inoltre, la comunità romena e ortodossa di Pantelleria si preparano a celebrare la Pasqua il prossimo 5 maggio, un momento di significato spirituale e culturale per i fedeli di questa tradizione religiosa.

“La Pasqua ortodossa rappresenta un momento di profonda spiritualità e unione per la comunità Romena e Ortodossa di Pantelleria e per tutti coloro che celebrano questa festività – afferma ancora D’Ancona -. In questo periodo di rinascita e speranza, auguriamo a tutti nostri amici Romeni e Ortodossi una Pasqua piena di gioia, pace e serenità. Che questa celebrazione porti luce e benedizioni nei nostri cuori e nelle nostre case“.

Infine il 9 maggio nell’isola verrà commemorato il 46° anniversario della morte di Peppino Impastato, figura simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno civile. La commemorazione avrà luogo alle ore 10.00 in via Peppino Impastato a Pantelleria Centro (zona Castello) per onorare la memoria di Peppino Impastato e rinnovare l’impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. “La figura di Peppino Impastato continua a ispirare generazioni di cittadini impegnati nella lotta contro la mafia e per la difesa dei valori della legalità e della giustizia – conclude il primo cittadino -. La sua voce coraggiosa e la sua determinazione restano un esempio per tutti noi. Con questa commemorazione, ribadiamo il nostro impegno a mantenere viva la sua memoria e a continuare la battaglia per un futuro libero da criminalità e ingiustizie”.