Rai e Palomar pensano già alla quarta stagione di Màkari

E’ terminata da poco la terza stagione della fiction Raiuno “Màkari”, che già i fan si chiedono se la quarta si farà. Màkari infatti, si conferma una delle produzioni più fortunate per Rai Fiction e vincente sul fronte degli ascolti. Per non parlare di quanto abbia arricchito i territori trapanesi che, durante le riprese si sono trasformati in set sfruttando altresì i tanti professionisti del settore cinematografico siciliano, messi a disposizione dalla Filming to West Sicily. I quattro episodi della terza stagione hanno avuto una media costante di 4 milioni di telespettatori tutte le domeniche.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati ha commentato con soddisfazione i risultati di quest’anno, fugando ogni dubbio sul futuro di “Màkari”: “Un altro importante risultato che Rai Fiction condivide con Palomar, con cui siamo già al lavoro per la scrittura della quarta stagione”.