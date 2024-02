La serie tv Màkari conquista ancora lo share della domenica

Boom di ascolti nella seconda puntata di “Màkari”, la serie tv girata in Provincia di Trapani e in onda la domenica sera su Raiuno. Le vicende di Saverio Lamanna, giornalista nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, stanno continuando ad appassionare – anche in questa terza stagione – milioni di telespettatori.

La serie tv ieri sera ha conquistato 3.982.000 spettatori, pari al 22.6 % di share. La prima puntata invece aveva tenuto incollati 3.997.000 spettatori per il 22.7% di share. Il secondo episodio è stato girato a Gibellina. Sono stati ben visibili infatti il Museo delle Trame Mediterranee, la Chiesa di Quaroni, il Comune guidato dal sindaco Salvatore Sutera, la Piazza 15 gennaio 1968 in memoria del terremoto, il Sistema delle Piazze e il noto Cretto di Burri.