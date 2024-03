Tutte le gare della marsalese Star Cycling Lab da Cinisi a Torino

Tanti impegni per la Zeen-Star Cycling Lab che domenica ha corso in sei competizioni differenti. A partire dalla gara di Cinisi, dove Spadaro ha forato ed è stato costretto al ritiro. Ancora forature protagoniste nell’XC che si è tenuto a Latina con Piero Di Giovanni. Nell’XC Finestrelle che si è svolto a Santa Ninfa 8° posto per Enrico Bendici, buona prova anche di Pietro Bendici nella batteria esordienti 1° anno. Brutta caduta per Riccardo De Maria che ha lasciato il tracciato in ambulanza. Ad Avola arrivo in gruppo per Giannone nella MF Hybla Mayor e, a qualche chilometro di distanza, a Cassibile, Giulia D’Aguanno ha conquistato un terzo posto nella terza tappa della Coppa Sicilia 2024. Arrivo nelle retrovie per La Grutta e Genna. Nel GP del Ticino ha chiuso in solitario alle spalle del gruppo Simone Salvo, chiudendo i 128 km di gara al di sotto delle 4 ore.