A Trapani un altro ciak, arrivano “I Sansoni”

In queste ore in città si sta girando il film “E poi si vede” prodotto da Greenboo production e Warner Bros Italia e diretto dal giovane e pluripremiato regista Giovanni Calvaruso. Protagonisti “I Sansoni”, oltre ad un cast artistico d’eccezione che vedrà, tra tutti, Ester Pantano, Domenico Centamore e Donatella Finocchiaro.

Ieri il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Rosalia d’Alì si sono recati sul set per incontrare tutto lo staff impegnato nelle riprese lungo le mura di tramontana e a piazza ex mercato del pesce. “È sempre una grande opportunità di promozione e valorizzazione sostenere le produzioni che scelgono di ambientare nel territorio film e fiction. Abbiamo pertanto accolto con grande entusiasmo la proposta avanzata dal location manager Ivan Ferrandes autorizzando le riprese e mettendoci a disposizione per il supporto necessario al sereno svolgimento del lavoro”.