Vela paralimpica, la Regata Nazionale Hansa 303 si svolgerà a Marsala nelle acque antistanti la Lega Navale Italiana

Prosegue a Marsala il progetto per dare vita ad un centro d’eccellenza per la vela paralimpica. L’iniziativa vede assieme il Rotary Club, il Club per l’Unesco e la Lega Navale di Marsala, quest’ultima ospitante la “Regata Nazionale Hansa 303”, ed è in programma il 13 e 14 aprile prossimo.

A dare sostegno all’evento – oltre alla Federazione Vela e al Comitato Paralimpico nazionali – anche l’Ars e il Comune di Marsala. Il direttivo della Lega Navale guidato dal presidente Paolo Sata ha illustrato il programma della manifestazione che si svolgerà nelle acque limitrofe alla Riserva dello Stagnone ed è stata condivisa dalla Commissione politiche sociali e sanità. Classe Hansa è una tipologia di imbarcazione che permette la navigazione a vela anche a principianti e inesperti. In più, grazie a servomeccanismi, queste barche rendono possibile navigare a vela anche alle persone con gravi disabilità.