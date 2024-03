Pallamano, Il Giovinetto dovrà disputare i play out per restare in serie A Bronze

Terminata la regular season del campionato nazionale di serie A Bronze, la Puleo Il Giovinetto Petrosino, a partire dal 23 marzo dovrà disputare i play out per mantenere la categoria. Finita la prima fase di questo complicato quanto dispendioso campionato di Bronze, si riflette su quanto accaduto in questa travagliata stagione. “I programmi societari erano altri – dice Fiorino, tecnico e anima della società petrosilena – ma sicuramente non si è fatto conto su tante incognite che alla fine la società ha dovuto pagare. Per cominciare il campionato, con nove trasferte fuori dalla Sicilia, ha dato fondo alle risorse della società che, puntando anche ai play off, ha affrontato anche spese elevate per allestire una squadra che avrebbe dovuto dare garanzie per il raggiungimento almeno dei play off, ma per una serie di vicende, purtroppo così non è stato. In secondo luogo – dice ancora Fiorino – si sapeva che, nonostante la Puleo abbia ancora dimostrato di essere molto vicina alla società, era necessario un ulteriore intervento economico per completare il badget, ma alla fine, nonostante l’accorato intervento di dirigenti e persone vicine alla società, non è arrivato niente da altre realtà imprenditoriali locali, pertanto la società ha dovuto fare fronte agli impegni del campionato andando in deficit di bilancio, che non ha certo giovato alla gestione del Campionato“.

Nonostante tutto si è sempre creduto di poter centrare l’obiettivo play off e nonostante le partenze di 3 stranieri che, hanno lasciato la squadra durante il corso del campionato (comunque sempre pagati regolarmente), la società a gennaio è riuscita a ingaggiare il terzino croato Stipe Bilokapic, tuttora in forza alla società, che avrebbe potuto sicuramente dare l’apporto tecnico necessario per centrare l’obiettivo play off, ma ancora una tegola si abbatte sulla squadra, dopo la convincente vittoria in casa contro Mascalucia, prima in classifica, Bilokapic rimedia uno strappo al pettorale che di fatto cambia ancora le sorti del campionato, e non hanno sicuramente giovato le assenze in diverse partite, per motivi di lavoro o di salute di alcuni giocatori importanti della squadra.

Adesso ancora cinque partite in questa fase ad orologio che di fatto non premia nemmeno le sei squadre, dalla terza all’ottava, che dovranno disputarla, in quanto tutte le squadre ripartiranno da zero punti, con l’unico vantaggio di disputare tre partite in casa e due fuori casa per le prime tre in classifica e due in casa e tre fuori casa per le ultime tre. La Puleo, quinta classificata, nella prima giornata del 23 marzo dovrà affrontare il Noci fuori casa, poi disputare in casa le gare contro Altamura e Gaeta, di seguito giocherà a Chieti e terminerà il campionato in casa contro Pescara.