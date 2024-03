Pallamano: Alcamo prima in classifica, vittoria a Ragusa

Alcamo sempre in testa alla classifica in serie B, con vantaggio immutato sulle dirette inseguitrici, dopo la lunga trasferta in terra in terra iblea. Contro il Ragusa finisce 24-38, partita che praticamente è durata meno di un quarto d’ora con i padroni di casa sospinti dal trio Giummara, Ottaviano, Bufalino che restano in partita fino sul 6-6. Tutto questo grazie anche a una difesa distratta e un attacco a dir poco impreciso da parte alcamese con i montanti delle porte della palestra Parisi che probabilmente stanno ancora tremendo per tutti i tiri scagliatesi addosso in particolare da Vincenzo Randes, per lui 7 reti, ma un numero di pali forse pari alle reti messe a segno, una sorta di record.

A limitare i danni poi ci ha pensato anche il portiere di casa Carbone, autore di alcuni pregevoli interventi, con Alcamo che poi sospinta da Saitta ha preso il largo per terminare il primo tempo in vantaggio sul 19-11. Secondo tempo che di fatto andrà avanti sulla falsa riga della prima frazione di Gioco, con Ragusa che pur in formazione rimaneggiata ha cercato di limitare il passivo e con l’Alcamo che chiude il match con alcune buone trame di gioco in attacco, con Fagone e Scirè a dettare i tempi, con Pizzitola, Dattolo e Giacalone in rete con continuità. Bene Errante, autore di alcune spettacolari parate, tanti applausi per lui, al pari del giovanissimo Dennis Aurdica, in campo negli ultimi 8 minuti di partita, capace di neutralizzare un contropiede al Bomber del campionato Giummara. Prossimo impegno per la Pallamano Alcamo domenica 17 marzo al Nuovo Pala Verga dove arriverà l’Agriblu Scicli, unica squadra in questo campionato ad aver portato via un punto alla formazione di Benedetto Randes con il pari nella gara di andata.