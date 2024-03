Interventi di derattizzazione a Castellammare, si interviene nei tombini

Derattizzazione avviata e potenziata in tutto il territorio di Castellammare del Golfo. Più interventi sono previsti questo fine settimana sia nelle zone centrali che periferiche della città dove saranno installati degli erogatori all’interno dei tombini dove proliferano i piccoli roditori. Inoltre a partire dalla fine della prossima settimana saranno effettuati più interventi di disinfestazione larvicida, mirata ad eliminare le larve di insetti inserendo prodotti idonei in tutte le caditoie. Per entrambi gli interventi di derattizzazione in programma da venerdì 8 marzo, ma anche per la disinfestazione larvicida, non occorre che i cittadini adottino alcuna precauzione poiché saranno interessate esclusivamente le caditoie.

«Avviamo con largo anticipo più servizi integrativi con il potenziamento degli interventi di derattizzazione e disinfestazione larvicida in tutta la città ma –spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio- per queste procedure non occorre adottare alcuna precauzione poiché sono effettuate direttamente ed esclusivamente nelle caditoie.Il servizio riguarda l’intero territorio comunale dove abbiamo già programmato anche altri interventi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione, così da ridurre la proliferazione di ratti, blatte e vari tipi di scarafaggi e in estate insetti come ad esempio mosche e zanzare».