Giornata internazionale della donna, appuntamenti a Favignana sulla diversità femminile￼

La comunità delle Egadi celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne con due eventi straordinari promossi dal Comitato spontaneo 8 marzo con il patrocinio del Comune di Favignana. Venerdì 8 marzo, alle ore 17.00, presso l’ex Stabilimento Florio, si terrà uno spettacolo realizzato in collaborazione con l’Associazione musico-culturale “Aegusea” e il gruppo “La Farfalla” e il prezioso contributo dell’Associazione CO.TU.LE.VI e di artiste locali.

Un evento che abbraccia la diversità femminile in tutte le sue sfaccettature. Sabato 9 marzo a partire dalle ore 10, in Piazza Madrice, si svolgeranno attività di animazione organizzate in collaborazione con l’Associazione sportiva Virtus Favignana e l’Associazione Gianno Fitness. A seguire un interessante incontro sugli archetipi femminili attraverso le divinità greche. Il Comitato spontaneo 8 marzo, costituito in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, ha avviato sin dalla sua nascita una serie di attività finalizzate alla promozione di una cultura del rispetto delle differenze e dei diritti umani e, in particolare, delle donne, del dialogo e del confronto.

Durante le festività natalizie ha realizzato un albero decorato con i simboli della lotta contro la violenza sulle donne e ha avviato con successo un corso di ginnastica dolce. “L’obiettivo delle manifestazioni dei prossimi 8 e 9 marzo – spiega il Comitato – è quello di celebrare il ruolo della donna, la possibilità di esprimersi attraverso differenti registri, di fare e realizzare per sé e per gli altri, un omaggio al caleidoscopico mondo di una donna che è nello stesso tempo madre, lavoratrice, artista, atleta, comica, poetessa, volontaria, ballerina, casalinga, accuditrice”.

“La celebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle donne è un momento di riflessione e di impegno per tutti noi”, dice l’assessore Monica Modica con delega alle Politiche sociali. “Riconoscere e promuovere i diritti delle donne è fondamentale per una società equa e inclusiva. Ringraziamo il Comitato spontaneo 8 marzo e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento”. “I diritti delle donne, nel lavoro, nella società, nella famiglia, devono essere la priorità di ogni politica pubblica”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Purtroppo, anche quest’anno l’impegno principale deve essere rivolto verso i femminicidi e la violenza di genere”.