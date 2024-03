Marsala, l’Mpa denuncia le difficoltà dell’amministrazione comunale nel trasporto per i disabili

Il trasporto per i diversamente abili a Marsala continua ad essere una difficoltà dell’Amministrazione comunale di Marsala. Sull’argomento interviene l’Mpa cittadino che ormai da tempo non è più parte integrante della maggioranza guidata dal sindaco Massimo Grillo.

“Avevo provveduto personalmente a segnalare il problema all’assessore al ramo dell’inefficienza dei trasporti ad essi dedicati, soprattutto per due linee non attive a causa della rottura della pedana per gli spostamenti con le sedie a rotelle, ma ad oggi non vi è stata alcuna risoluzione – afferma in una nota Rossella De Vita – Responsabile provinciale MPA per i servizi sociali – Un problema che persiste da sempre, la cui tempestiva soluzione sarebbe quella di un rinnovo dei mezzi adibiti”.

Secondo la responsabile del movimento le difficoltà “…non permettono lo spostamento per le terapie ad essi destinati e la possibilità di recarsi presso strutture socio-educative dei quali hanno prerogativa, comportando complicazioni in primo luogo per le famiglie dei ragazzi speciali, disagi non di poco conto. Mi auguro e spero vivamente che tali servizi vengano al più presto ripristinati affinché anche loro possano godere di un loro diritto, cosi come avviene per il resto della cittadinanza”.