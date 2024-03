Favignana aderisce alla rete “Città delle Tavolate di San Giuseppe”

Il Comune di Favignana ha aderito alla rete delle “Città delle Tavolate di San Giuseppe”. L’iniziativa, di cui è capofila il Comune di Lascari, mira a promuovere le realtà in cui il culto di San Giuseppe è profondamente radicato e al riconoscimento degli Altari e delle Tavolate come Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Le celebrazioni di San Giuseppe rappresentano eventi di straordinaria importanza sociale e religiosa per le comunità di Marettimo e Levanzo, isole di cui è patrono, e di Favignana. Ogni anno questi appuntamenti attirano numerosi visitatori ed emigrati da ogni parte d’Italia e del mondo.

Con la firma del protocollo d’intesa, il Comune di Favignana s’impegna ad avviare, insieme con gli altri partners “… azioni condivise di promozione della memoria e dell’identità collettiva, di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, immateriale, storico e artistico”. “L’adesione alla rete delle Città delle Tavolate di San Giuseppe rappresenta un passo significativo per la valorizzazione delle nostre tradizioni”, dice l’assessore Monica Modica con delega alla Cultura. “Siamo certi che questa collaborazione consentirà di promuovere ulteriormente e di preservare il nostro ricco patrimonio culturale per le generazioni future”. “Questo impegno rafforza il legame tra le nostre tradizioni secolari e la volontà di preservare e promuovere la nostra identità culturale”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Siamo orgogliosi di potere partecipare attivamente a un’iniziativa così significativa per il nostro territorio e le sue tradizioni”.