Nuova direttrice all’Ufficio Postale di Via Fardella a Trapani: è Maria Basiricò

Al timone dell’ufficio postale nella centrale via Giovanni Battista Fardella a Trapani c’è da oggi una nuova direttrice. Maria Basiricò, 54 anni con trentatré anni di servizio in Poste Italiane, da pochi giorni è stata nominata responsabile della sede di Trapani 2. Il suo percorso professionale inizia lontano nel tempo e nello spazio, con l’assunzione a Trento a soli ventuno anni nel centro di meccanizzazione postale. Era il 1991 e Maria, lasciata la sua Paceco e la famiglia di umili origini contadine, si catapulta giovanissima in un mondo nuovo, smistando la posta su enormi scaffali e preferendo i turni di notte per arrotondare lo stipendio e sostenere il caro vita di una ricca città del Nord Est.

“Ricordo con felicità quei momenti – racconta -. Provengo da una famiglia con una grande dignità ma che viveva in ristrettezza economica, e guadagnarmi la mia autonomia seppur con fatica mi rendeva felice. Fin da giovane ho sempre affrontato le sfide con entusiasmo e non mi interessava se nella fredda Torino ero vista come la meridionale, giovane donna impiegata in un lavoro ad appannaggio degli uomini. Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, i tempi fortunatamente oggi sono cambiati. Allora rappresentavo un’eccezione e guardandomi indietro ritengo che nel mio piccolo abbia dato un contributo nella lotta ai pregiudizi”.

Per scelte di carriera e per seguire il marito militare, Maria Basiricò negli anni ha cambiato diversi ruoli aziendali e città in cui mettere sempre nuove radici. Dopo Torino arriva Vicenza dove muove i primi passi negli uffici postali come operatrice di sportello alle Poste centrali. Poi dal Nord al profondo Sud, per cinque anni nella sede di Lampedusa, un’esperienza che la metterà a confronto con una realtà unica. Nel frattempo la famiglia si allarga e con l’arrivo dei due figli la necessità di dar loro stabilità la fa rientrare a Trapani, vicino casa. A trentacinque anni arriva il primo incarico come direttrice nell’ufficio postale monoperatore di Bufalata a Marsala. Dopo aver superato alcune selezioni, crescono gli incarichi e Maria Basiricò diventa responsabile della sede di Valderice e poi di Fontanelle a Trapani e infine a Marsala Centro.

Ed è proprio durante l’importante esperienza marsalese che la direttrice decide di mettere la sua esperienza personale e in particolare di lavoratrice in carriera a disposizione di altre donne. Da qui nasce una nuova sfida in campo sociale con la nascita dell’associazione “Spazio Donna” di cui è vice presidente. Lo spazio di confronto è anche luogo virtuale di denuncia, attraverso incontri e approfondimenti su tutto il territorio del Trapanese incentrati sulle difficoltà che ancora oggi il genere femminile incontra nella società, in famiglia, sul luogo di lavoro e nel doppio ruolo di madre e lavoratrice. “In azienda e nel sociale – conclude la direttrice – porto la mia esperienza di vita vissuta come un dono prezioso per me e per gli altri. Conoscere la mia storia può essere d’esempio per i più giovani per seguire la strada dell’autodeterminazione, traducendo gli ostacoli che si trovano davanti in sfide da superare con caparbietà”.