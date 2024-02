ll Circolo Velico Marsala al campionato europeo senior Ilca di Atene

Ventitreesimo assoluto e secondo fra gli italiani per Ludovico Scamporlino al Campionato Europeo ILCA 6 che dal 18 al 23 febbraio si è svolto ad Atene in Grecia presso il Nautical Club kalamaki.

Grande soddisfazione per il Circolo Velico Marsala che ha compiuto 50 anni di attività al servizio della città di Marsala e dei suoi giovani cittadini.

“Condizioni di brezza leggera”, ha commentato Ludovico “ , hanno caratterizzato un campionato dove sono state disputate 6 prove su dodici previste dal programma. 75 velisti partecipanti nella categoria Ilca 6 provenienti da 45 diverse nazioni Europee”.