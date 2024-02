Assemblea Regionale, si sono insediati i neo deputati Bica e Giuffrida

Insediamento all’Assemblea regionale siciliana per i due neo deputati Giuseppe Bica e Salvatore Giuffrida. Entrambi hanno vinto i ricorsi per ineleggibilità intentati nei confronti dei vecchi compagni di lista, Nicola Catania (FdI) e Davide Vasta (Sud chiama Nord), subentrando al loro posto in qualità di primi tra i non eletti nelle rispettive liste.

L’insediamento è avvenuto oggi pomeriggio, in apertura della seduta tenutasi a Palazzo dei Normanni. Come da programma, i due nuovi deputati regionali hanno anche effettuato il giuramento, cui sono tradizionalmente sottoposti tutti gli eletti all’Ars.