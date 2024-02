Il Marsala Calcio vince di misura col Bagheria al “Nino Lombardo Angotta”

E’ terminata con una vittoria importante per l’ambiente azzurro, la gara che il Marsala Calcio ha giocato al Municipale “Nino Lombardo Angotta” domenica, per la 21ª giornata del Campionato di Promozione Girone A. Contro il Bagheria Calcio 1919, una vittoria di misura per 1 a 0, con la rete di Iannotti su un rigore concesso dall’arbitro, che però portano tre punti necessari agli uomini di Mister Brucculeri per restare nella prima parte della classifica, avvicinando proprio il Bagheria che si trova adesso solo a +2, mentre il Gemini al quarto posto è a +4 dagli azzurri.