Prenderanno il via la settimana prossima i lavori di pulizia delle caditoie e dei tombini presenti nel territorio di Campobello di Mazara disposti dall’Amministrazione comunale al fine di prevenire il rischio di allagamenti. Il servizio, nello specifico, interesserà 200 caditoie, e sarà eseguito dalla ditta “Oasi” di Zinna Massimo &C. aggiudicataria dell’intervento affidato dal Comune tramite MEPA per l’importo di 10.563 euro. I lavori dureranno circa 1 mese e saranno seguiti dall’ass. Giovanni Palermo. RUP dell’intervento è, invece, il geometra Silvio Bova.