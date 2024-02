Giudice di Pace di Castelvetrano, si va verso il rinnovo della convenzione

Sentito in merito alla visita del Presidente del Tribunale di Marsala presso gli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano l’avvocato Salvatore Accardo, presidente dell’Associazione Avvocati Valle del Belice ha dichiarato: “La presenza della dottoressa Alessandra Camassa, del dirigente Amministrativo del Tribunale di Marsala, Fabio Maiani, del consigliere segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, Tancredi Bongiorno, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano, il 15 febbraio scorso ha rappresentato e rappresenta il riconoscimento dell’ottimo lavoro che i giudici ed il personale di cancelleria hanno svolto e continuano a svolgere nel predetto presidio di giustizia. Sia il dottore Giorgio Lo Verde che il dottore Bruno Vivona, nella qualità di giudici, che il personale dell’ufficio diretto dalla dottoressa Rosalia Mazzara, con impegno e dedizione, infatti, hanno adempiuto a tutte le incombenze dell’ufficio e grazie a loro ed alla fattiva collaborazione degli avvocati oggi l’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano può continuare a definirsi un ufficio di prossimità ed una ricchezza per i territori di Castelvetrano e Campobello di Mazara”.

Il 15 febbraio, inoltre, in occasione della presentazione del progetto della rimodulazione degli spazi destinati all’ufficio ed alle aule di giustizia del Giudice di Pace di Castelvetrano che si trovano nel complesso comunale di via Sardegna, l’associazione avvocati Valle del Belice ha avuto anche l’opportunità di potersi confrontare con il sindaco Enzo Alfano e con la responsabile della prima direzione del Comune di Castelvetrano, Maika Giacalone, sui tempi e sulle modalità del rinnovo della convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano tra i Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara.

“Da quanto abbiamo avuto modo di apprendere – prosegue l’avvocato Accardo – i sindaci ed i responsabili amministrativi del Comune di Castelvetrano e di Campobello di Mazara stanno lavorando ad una nuova intesa e a breve sarà pronta la stesura della nuova convenzione che consentirà il mantenimento del presidio di giustizia per i prossimi anni. Come Associazione Avvocati Valle del Belice ed in attesa che sia formalizzata la sottoscrizione del rinnovo della convenzione, anche in prospettiva del disegno di riforma della Magistratura onoraria e dell’aumento delle competenze per materia previsto nell’anno 2025 e del contributo di €. 100.000,00 che sarà erogato dalla Regione Siciliana al Comune di Castelvetrano, non possiamo che auspicare che l’ufficio diventi un polo di giustizia sempre più importante per il nostro territorio”.

[Elio Indelicato]