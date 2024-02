Tornano attive le Case dell’Acqua di Favignana e Levanzo

L’Amministrazione comunale egadina ha provveduto alla riparazione delle Case dell’Acqua di Favignana e Levanzo. Le apparecchiature sono state ripristinate e il servizio è nuovamente funzionante. “Consapevoli dell’importanza vitale di queste strutture per le nostre comunitàabbiamo provveduto alla riparazione dei guasti nel minor tempo possibile”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo. “Continueremo a lavorare per garantire servizi essenziali e migliorare la qualità della vita per tutti i residenti delle nostre isole”.